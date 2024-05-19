Волошин: враг не оставляет попыток штурмовать Часов Яр

российские войска продолжают атаковать Часов Яр, но украинские защитники отражают атаки. Основная цель агрессора - занять стратегические высоты для артиллерийского обстрела соседних городов. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Относительно Часового Яра, ситуация следующая, что враг не прекращает попыток штурмовать и проводить активные боевые действия как раз именно на том направлении. Вчера как раз на том направлении враг решил пойти в атаку на позиции наших защитников - говорит Волошин.

Он отмечает, что вчера враг тогда задействовал около 20 единиц бронетехники, но благодаря совместным действиям всех подразделений Сил обороны было, штурм был отбит, колонна техники была уничтожена и частично враг был взят в плен.

Цель врага на том направлении неизменна - это выйти на территорию, как раз занять господствующие высотки, на которых находится город Часов Яр и выйти дальше, чтобы обстреливать Константиновку, Дружковку и другие населенные пункты - отметил спикер.

Напомним

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что на Харьковском направлении украинские войска частично стабилизировали ситуацию, несмотря на сложные обстоятельства. Особенно активные бои идут в городе Волчанск.