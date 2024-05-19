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Наразі на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною – Волошин

Наразі на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною – Волошин

Київ • УНН

 • 22582 перегляди

Незважаючи на складні обставини, українські війська частково стабілізували ситуацію на Харківському напрямку, де за минулу добу точилися активні бої у Вовчанську, де противник втратив 125 осіб і значну кількість техніки, зокрема 3 танки.

На Харківському напрямку українські війська частково стабілізували ситуацію, незважаючи на складні обставини. Особливо активні бої йдуть у місті Вовчанськ. Протягом доби ворог зазнав втрат у 125 осіб та значну кількість техніки, включаючи три танки. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Наразі на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наші сили оборони і задіяні підрозділи, всім разом вдалося частково стабілізувати ситуацію. Якраз в місті Вовчанськ тривають контрударні дії та в інших районах прикордоння Харківщини. Зокрема, ворог на тому напрямку не полишає спробу прорвати оборону ЗСУ, найкраз у напрямку Вовчанська

 - розповідає Волошин.

За його словами, наземні штурми росіяни поєднують спільно з авіаційними ударами.

Протягом доби було скинуто 2 керованих авіабомби по Харкову, 5 КАБів було по Веселому, 4 по населеному пункту Липці. Наші сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська

- каже речник.

Він додав, що ворог зосередив основні зусилля у напрямку Стрілеча-Липці, для того, щоб захопити Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тили підрозділів ЗСУ.

Попередньо загальні втрати ворога на цьому напрямку за добу склали 125 осіб, було знищено 31 техніка і озброєння ворога, а також 3 танки, 6 гармат та міномети. Ну і, звичайно, знищено було 15 укриттів противника

- розповів Волошин.

Нагадаємо

Командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів "Ахіллес" 92 92 ОШБр Юрій Федоренко заявив, що Збройні Сили України частково повернули захоплені позиції та взяли в полон ворожих бойовиків у Харківській області.

Ірина Колеснік

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