Наразі на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною – Волошин
Київ • УНН
Незважаючи на складні обставини, українські війська частково стабілізували ситуацію на Харківському напрямку, де за минулу добу точилися активні бої у Вовчанську, де противник втратив 125 осіб і значну кількість техніки, зокрема 3 танки.
На Харківському напрямку українські війська частково стабілізували ситуацію, незважаючи на складні обставини. Особливо активні бої йдуть у місті Вовчанськ. Протягом доби ворог зазнав втрат у 125 осіб та значну кількість техніки, включаючи три танки. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Наразі на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наші сили оборони і задіяні підрозділи, всім разом вдалося частково стабілізувати ситуацію. Якраз в місті Вовчанськ тривають контрударні дії та в інших районах прикордоння Харківщини. Зокрема, ворог на тому напрямку не полишає спробу прорвати оборону ЗСУ, найкраз у напрямку Вовчанська
За його словами, наземні штурми росіяни поєднують спільно з авіаційними ударами.
Протягом доби було скинуто 2 керованих авіабомби по Харкову, 5 КАБів було по Веселому, 4 по населеному пункту Липці. Наші сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська
Він додав, що ворог зосередив основні зусилля у напрямку Стрілеча-Липці, для того, щоб захопити Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тили підрозділів ЗСУ.
Попередньо загальні втрати ворога на цьому напрямку за добу склали 125 осіб, було знищено 31 техніка і озброєння ворога, а також 3 танки, 6 гармат та міномети. Ну і, звичайно, знищено було 15 укриттів противника
Нагадаємо
Командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів "Ахіллес" 92 92 ОШБр Юрій Федоренко заявив, що Збройні Сили України частково повернули захоплені позиції та взяли в полон ворожих бойовиків у Харківській області.