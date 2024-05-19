Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной - Волошин

На Харьковском направлении украинские войска частично стабилизировали ситуацию, несмотря на сложную обстановку. Особенно активные бои идут в городе Волчанск. В течение суток враг понес потери в 125 человек и значительное количество техники, включая три танка. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Наши силы обороны и задействованные подразделения, всем вместе удалось частично стабилизировать ситуацию. Как раз в городе Волчанск продолжаются контрударные действия и в других районах приграничья Харьковщины. В частности, враг на том направлении не оставляет попытку прорвать оборону ВСУ, лучше всего в направлении Волчанска - рассказывает Волошин.

По его словам, наземные штурмы россияне сочетают совместно с авиационными ударами.

В течение суток было сброшено 2 управляемых авиабомбы по Харькову, 5 КАБов было по Веселому, 4 по населенному пункту Липцы. Наши силы обороны пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска - говорит спикер.

Он добавил, что враг сосредоточил основные усилия в направлении Стрелечья-Липцы, для того, чтобы захватить Волчанск с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тылы подразделений ВСУ.

Предварительно общие потери врага на этом направлении за сутки составили 125 человек, было уничтожено 31 техника и вооружение врага, а также 3 танка, 6 пушек и минометы. Ну и, конечно, уничтожено было 15 укрытий противника - рассказал Волошин.

Напомним

Командир батальона ударных беспилотных летательных аппаратов "Ахиллес" 92 92 ОШБр Юрий Федоренко заявил, что Вооруженные Силы Украины частично вернули захваченные позиции и взяли в плен вражеских боевиков в Харьковской области.