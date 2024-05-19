Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб
Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"
В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов
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Ночная атака беспилотников на Киевщину: все дроны уничтожены, попаданий не зафиксировано
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459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной - Волошин
Несмотря на сложные обстоятельства, украинские войска частично стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении, где за минувшие сутки шли активные бои в Волчанске, где противник потерял 125 человек и значительное количество техники, в том числе 3 танка.
На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб
За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.
Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"
Украинские военные уничтожили российский тральщик "Ковровец" и нанесли большие потери российским оккупантам, в частности 16 танков, 35 бронемашин и более 1200 человек личного состава.
В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов
В ночь на 19 мая российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками-камикадзе, но силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника. Однако из-за падения обломков, в Одесском районе повреждено административное здание
Ночью дроны атаковали военный аэродром и НПЗ в краснодарском крае рф - СМИ
Неизвестные беспилотники ночью атаковали и повредили военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае россии.
путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас
Президент россии владимир путин использует угрозу массовой миграции из Украины как оружие, чтобы разделить и ослабить единство Европы в поддержке Украины против российского вторжения.
Ночная атака беспилотников на Киевщину: все дроны уничтожены, попаданий не зафиксировано
В ночь на 19 мая силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все вражеские беспилотники, нацелившиеся на Киевскую область, без ущерба для инфраструктуры и жертв.
На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют
На индонезийском острове Халмахера произошло извержение вулкана, что повлекло эвакуацию людей из семи окрестных сел из-за 4-километрового облака пепла и потенциальной опасности.
459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые
Россияне обстреляли 7 населенных пунктов в Запорожской области, ранив одну женщину, используя БПЛА, РСЗО и артиллерию в 459 обстрелах.
Глава Евросовета поддержал решение президента Грузии ветировать скандальный закон об "иноагентах"
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель поддержал решение президента Грузии Саломе Зурабишвили наложить вето на противоречивый закон об "иностранных агентах", назвав его возможностью гарантировать, что Грузия останется на европейском пути, который поддерживает ее население.