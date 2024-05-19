На Харківщині Сили оборони частково повернули позиції, захоплені ворогом - Федоренко

На Харківщині ЗСУ частково повернули захоплені позиції та взяли в полон ворогів. Про це повідомляє командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів "Ахіллес" 92 92 ОШБр Юрій Федоренко в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.

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Командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів "Ахіллес" 92 92 ОШБр Юрій Федоренко поінформував про часткове повернення позицій, захоплених противником.

Противнику об'єктивно не вдалося реалізувати поставлені перед собою тактичні наміри. Скажу вам більше - на деяких відтинках Силам оборони вдається бути не просто в активній оборони, а й вчиняти дії по покращенню положення на передньому краї. Це значить вибивати противника з займаних ним позицій