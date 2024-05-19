На Харківщині Сили оборони частково повернули позиції, захоплені ворогом - Федоренко
Київ • УНН
Збройні Сили України частково повернули захоплені позиції та взяли в полон ворожих бойовиків у Харківській області.
На Харківщині ЗСУ частково повернули захоплені позиції та взяли в полон ворогів. Про це повідомляє командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів "Ахіллес" 92 92 ОШБр Юрій Федоренко в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.
Деталі
Командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів "Ахіллес" 92 92 ОШБр Юрій Федоренко поінформував про часткове повернення позицій, захоплених противником.
Противнику об'єктивно не вдалося реалізувати поставлені перед собою тактичні наміри. Скажу вам більше - на деяких відтинках Силам оборони вдається бути не просто в активній оборони, а й вчиняти дії по покращенню положення на передньому краї. Це значить вибивати противника з займаних ним позицій
Крім того, Федоренко зазначив, що Силам оборони вдалося взяти в полон ворожих бійців, яких потім планують використовувати як обмінний фонд.
Україна контролює всі входи на Харківщині та роботу військ рф – Зеленський18.05.24, 16:06 • 24651 перегляд