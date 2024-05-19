На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко

На Харьковщине ВСУ частично вернули захваченные позиции и взяли в плен врагов. Об этом сообщает командир батальона ударных беспилотных летательных аппаратов "Ахиллес" 92 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

Командир батальона ударных беспилотных летательных аппаратов "Ахиллес" 92 92 ОШБр Юрий Федоренко проинформировал о частичном возвращении позиций, захваченных противником.

Противнику объективно не удалось реализовать поставленные перед собой тактические намерения. Скажу вам больше - на некоторых отрезках Силам обороны удается быть не просто в активной обороне, но и совершать действия по улучшению положения на переднем крае. Это значит выбивать противника с занимаемых им позиций - Юрий Федоренко.

Кроме того, Федоренко отметил, что Силам обороны удалось взять в плен вражеских бойцов, которых потом планируют использовать как обменный фонд.

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