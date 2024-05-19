На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  119636 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  117632 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  144846 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  134075 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  117411 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123509 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134586 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125346 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118631 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  235813 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Публикации

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16 мая 2024, 09:35  •  235813 просмотра
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15 мая 2024, 10:00  •  285389 просмотра
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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  304316 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  504133 просмотра

На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко

Вооруженные Силы Украины частично вернули захваченные позиции и взяли в плен вражеских боевиков в Харьковской области.

Война •   •  1184 просмотра
На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко

Израильские войска захватили часть Рафаха в Газе: десятки убитых и раненых

Израильские войска продвинулись в северную часть сектора Газа, убив и ранив десятки палестинцев, и захватили часть города Рафах вблизи границы с Египтом, что вызвало тревогу из-за ухудшения гуманитарной ситуации.

Новости Мира •   •  2603 просмотра
Израильские войска захватили часть Рафаха в Газе: десятки убитых и раненых

Сегодня День памяти жертв политических репрессий: сколько украинцев стали жертвами преступного коммунистического режима

Украина чтит память жертв советских политических репрессий: миллионы людей были арестованы, казнены или отправлены в лагеря в 1920-1980-х годах за сопротивление коммунистической идеологии.

Общество •   •  2876 просмотра
Сегодня День памяти жертв политических репрессий: сколько украинцев стали жертвами преступного коммунистического режима

МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

Министерство внутренних дел рф объявило в розыск Романа Машовца, заместителя руководителя Офиса Президента Украины, обвиняя его в организации вероятных терактов.

Новости Мира •   •  4745 просмотра
МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

Суд в санкт-петербурге арестовал активы на сумму более 700 миллионов евро у UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank из-за спора с дочерней компанией "Газпрома" по контракту с немецкой компанией Linde.

Новости Мира •   •  5520 просмотра
Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

Именно 19 мая 1974 года венгерский архитектор и скульптор Эрне Рубик впервые представил свою механическую головоломку. Считается, что на данный момент во всем мире продано более 300 миллионов экземпляров классического варианта кубика Рубика.

УНН Lite •   •  5418 просмотра
19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

Израильская полиция арестовала участника антиправительственных протестов в Тель-Авиве

По меньшей мере один человек был арестован во время антиправительственных протестов в Тель-Авиве, где протестующие зажгли и пытались заблокировать дороги, что привело к столкновениям с полицией, которая применила меры для зачистки территории.

Новости Мира •   •  5984 просмотра
Израильская полиция арестовала участника антиправительственных протестов в Тель-Авиве

российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области

Беспилотники с Черного моря направляются в Черноморск в Одесской области, сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  8297 просмотра
российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области

Черниговщина: спасатели ликвидировали 6 пожаров, из которых 5 произошли в жилом секторе

В Черниговской области подразделы ГСЧС потушили 6 пожаров, в том числе 5 в жилом секторе и 1 в естественных экосистемах, а также изъяли 19 взрывоопасных предметов и оказали помощь населению.

Общество •   •  8246 просмотра
Черниговщина: спасатели ликвидировали 6 пожаров, из которых 5 произошли в жилом секторе

В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России вблизи Славянска-на-Кубани произошли мощные взрывы, повлекшие задымление.

Экономика •   •  9993 просмотра
В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ