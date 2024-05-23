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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты продвинулись вблизи Часового Яра, Клещеевки и Красногоровки - DeepState

Оккупанты продвинулись вблизи Часового Яра, Клещеевки и Красногоровки - DeepState

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 02:00  •  4976 просмотра

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Согласно сообщениям, российские войска продвинулись в районе Часового Яра, Клещеевки и Красногоровки.

На передовой рф продвинулась возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке

- DeepState.

Напомним

Недавно представитель ОСУВ "Хортица" сообщил, что вражеские войска продолжили атаковать Часов Яр, но украинские защитники отбили атаки. Основная цель агрессора - занять стратегические высоты для артиллерийского обстрела соседних городов.

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