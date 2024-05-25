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Окупаційні сили просунулися вперед Архангельського, Уманського та в Кліщіївці - DeepState

Київ • УНН

 • 87833 перегляди

Ворожі війська просунулися вперед поблизу біля Архангельського, Уманського та в Кліщіївці. Нині тривають бої біля Берестового, Іванівки, Красногорівки та у Вовчанську

На передовій окупанти просунулися біля Архангельського, Уманського та в Кліщіївці. Також тривають бої біля Берестового, Іванівки, Красногорівки та у Вовчанську. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Ворог просунувся біля Архангельського, Уманського та в Кліщіївці. Тривають бої біля Берестового, Іванівки, Красногорівки та у Вовчанську

- DeepState.

Нагадаємо

Раніше було повідомлено, що ворожі сили просунулися вперед біля Очеретиного.

Окупанти просунулися вперед біля Очеретиного, бої точаться у кількох населених пунктах - DeepState24.05.24, 01:19 • 39563 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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