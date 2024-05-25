Оккупационные силы продвинулись вперед Архангельского, Уманского и в Клещеевке - DeepState

На передовой оккупанты продвинулись возле Архангельского, Уманского и в Клещеевке. Также продолжаются бои у Берестового, Ивановки, Красногоровки и в Волчанске. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Архангельского, Уманского и в Клещеевке. Продолжаются бои возле Берестового, Ивановки, Красногоровки и в Волчанске - DeepState.

Напомним

Ранее было сообщено, что вражеские силы продвинулись вперед возле Очеретино.

Оккупанты продвинулись вперед возле Очеретино, бои идут в нескольких населенных пунктах - DeepState