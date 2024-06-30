Українські військові відкинули окупантів у Серебрянському лісництві - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, Збройні Сили України відкинули противника у Серебрянському лісництві.
На передовій ЗСУ відкинули загарбників у Серебрянському лісництві. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Сили Оборони відкинули ворога у Серебрянському лісництві
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За інформацією від Генштабу, на Покровському напрямку продовжуються активні воєнні дії. Найбільша активність противника була зафіксована в районі Очеретиного. Ворог намагається прорватися в райони Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Сокола, Новоселівки Першої, Прогреса та Уманського.
Генштаб: на фронті відбулося 117 боєзіткнень. На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої 29.06.24, 22:57 • 48997 переглядiв