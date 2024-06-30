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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61183 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Українські військові відкинули окупантів у Серебрянському лісництві - DeepState

Київ • УНН

 • 23514 перегляди

За DeepState, Збройні Сили України відкинули противника у Серебрянському лісництві.

Українські військові відкинули окупантів у Серебрянському лісництві - DeepState

На передовій ЗСУ відкинули загарбників у Серебрянському лісництві. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Сили Оборони відкинули ворога у Серебрянському лісництві

- DeepState.

Нагадаємо

За інформацією від Генштабу, на Покровському напрямку продовжуються активні воєнні дії. Найбільша активність противника була зафіксована в районі Очеретиного. Ворог намагається прорватися в райони Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Сокола, Новоселівки Першої, Прогреса та Уманського.

Генштаб: на фронті відбулося 117 боєзіткнень. На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої 29.06.24, 22:57 • 48997 переглядiв

Юлія Котвицька

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