Генштаб: на фронті відбулося 117 боєзіткнень. На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої
Київ • УНН
На даний час відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячіша обстановка сьогодні протягом дня залишалася на Покровському напрямку.
На передовій відбулося 117 боєзіткнень. Найгарячіша обстановка сьогодні протягом дня залишалася на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом доби противник завдав по території України два ракетних (трьома ракетами) та 40 авіаційних ударів із застосуванням 72 КАБів, задіяв 284 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння
Ситуація на напрямках
На Харківському: ЗСУ відбили 12 атак противника в районі Вовчанська.
На Куп’янському та Лиманському: кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Окупанти намагалися відтіснити ЗСУ з в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського. Нині ще тривають бої, але 5 атак вже було відбито.
На Сіверському: Захисники відбили 6 штурмів противника в районах Спірного та Виїмки напрямку.
На Краматорському: 7 разів агресор безуспішно атакував українські війська поблизу Калинівки, Григорівки та Часового Яру. Нині ще один бій триває в районі Нового.
На напрямку Горлівка – Торецьк: супротивник за підтримки авіації 7 разів атакував позиції ЗСУ. Зазначається, що ще один бій триває поблизу Нью-Йорка.
На Покровському: від початку доби кількість боєзіткнень збільшилась до 41. Найбільша активність противника зберігається з району Очеретиного. Загарбники намагаються вклинитися в бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Сокола, Новоселівки Першої, Прогреса та Уманського. ЗСУ відбили 29 атак агресора, однак 12 зіткнень ще тривають.
На Курахівському: аргесор здійснив 14 штурмів у районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Нині ЗСУ відбили11 атак. Напруженою залишається обстановка в районі Красногорівки, де на даний час тривають 3 боєзіткнення.
На Времівському: активність окупантів збільшилася майже вдвічі. За сьогодні агресор 7 разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського.
На Оріхівському: ворог атакував двічі в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.
На Придніпровському: ЗСУ відбили 4 спроби ворога взяти наших воїнів в районі Кринок.
Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 102, найгарячіше на Покровському напрямку28.06.24, 17:28 • 29001 перегляд