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Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 102, найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

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Українські захисники впевнено стримують наступ російсько-терористичних військ по всьому фронту, відбиваючи численні атаки на різних ділянках фронту, незважаючи на активізацію ворожих наступальних дій.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 102, найгарячіше на Покровському напрямку

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 102. Ворог активно діє на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, передає УНН

"Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 102. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу максимальних втрат", - йдеться у зведенні.

На Куп’янському напрямку противник шість разів штурмував оборонні рубежі наших підрозділів в районах Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки. Українські воїни стійко тримають оборону. П’ять спроб окупантів просунутися вперед відбито, один бій ще продовжується.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснили 16 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського Лісу. 14 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два боєзіткнення тривають.

Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки оборонцями української землі відбито15 атак противника. Чотири бойових зіткнення ще не завершилися.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Ще один бій триває.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до дев’яти. Активно працює авіація агресора, зокрема, удару двома КАБами зазнало місто Торецьк, ще однією бомбою терористи вдарили по селищу Нью-Йорк.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, сім боїв – ще тривають. Олександропіль зазнав двох ударів двома НАРами, КАБами російські терористи завдали ураження по населених пунктах Лозуватське, Вовче, Євгенівка, Прогрес, Веселе, Новоселівка Перша та Миколаївка.

Тривають бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники тут відбили сім атак окупаційної армії, ще дві - тривають.

На Времівському напрямку точиться бій неподалік Водяного.

"Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території. На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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