Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 102. Враг активно действует на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

"С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 102. Украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу максимальные потери", - говорится в сводке.

На Купянском направлении противник шесть раз штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений в районах Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону. Пять попыток оккупантов продвинуться вперед отбито, один бой еще продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершили 16 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского Леса. 14 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два боестолкновения продолжаются.

Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздоловки и Выемки защитниками украинской земли отбито 15 атак противника. Четыре боевых столкновения еще не завершились.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешные штурмы позиций нашей армии вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Еще один бой продолжается.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Активно работает авиация агрессора, в частности, удар двумя КАБами потерпел город Торецк, еще одной бомбой террористы ударили по поселку Нью-Йорк.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, семь боев - еще продолжаются. Александрополь получил два удара двумя НАРами, КАБами российские террористы нанесли поражение по населенным пунктам Лозоватское, Волчье, Евгеновка, Прогресс, Веселое, Новоселовка Первая и Николаевка.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники здесь отбили семь атак оккупационной армии, еще две - продолжаются.

На Времовском направлении идет бой неподалеку Водяного.

"Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории. На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - резюмировали в Генштабе.