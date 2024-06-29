Генштаб: на фронте произошло 117 боестолкновений. На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои
Киев • УНН
В настоящее время произошло 117 боевых столкновений. Самая горячая обстановка сегодня в течение дня оставалась на Покровском направлении.
На передовой произошло 117 боестолкновений. Самая горячая обстановка сегодня в течение дня оставалась на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных (тремя ракетами) и 40 авиационных ударов с применением 72 КАБов, задействовал 284 дроны-камикадзе. Осуществил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения
Ситуация на направлениях
На Харьковском: ВСУ отбили 12 атак противника в районе Волчанска.
На Купянском и Лиманском: количество боевых столкновений увеличилось до 13. Оккупанты пытались оттеснить ВСУ из в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Грековки, Невского и Торского. Сейчас еще продолжаются бои, но 5 атак уже было отбито.
На Северском: Защитники отбили 6 штурмов противника в районах Спирного и Выемки направления.
На Краматорском: 7 раз агрессор безуспешно атаковал украинские войска вблизи Калиновки, Григорьевки и Часового Яра. Сейчас еще один бой продолжается в районе Нового.
[На направлении Горловка - Торецк: противник при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции ВСУ. Отмечается, что еще один бой продолжается вблизи Нью-Йорка.
На Покровском: с начала суток количество боестолкновений увеличилось до 41. Наибольшая активность противника сохраняется из района Очеретино. Захватчики пытаются вклиниться в боевые порядки вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Воздвиженки, Сокола, Новоселовки Первой, Прогресса и Уманского. ВСУ отбили 29 атак агрессора, однако 12 столкновений еще продолжаются.
На Кураховском: аргесор совершил 14 штурмов в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки. Сейчас ВСУ отбили 11 атак. Напряженной остается обстановка в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются 3 боестолкновения.
На Времовском: активность оккупантов увеличилась почти вдвое. За сегодня агрессор 7 раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского.
На Ореховском: враг атаковал дважды в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.
На Приднепровском: ВСУ отбили 4 попытки врага взять наших воинов в районе Крынок.
Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 102, горячее всего на Покровском направлении28 июня 2024, 14:28 • 28421 просмотр