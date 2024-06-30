Украинские военные отбросили оккупантов в Серебрянском лесничестве - DeepState

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"российский плен убивает": журналисты показали фото освобожденных украинских бойцов

"российский плен убивает": журналисты показали фото освобожденных украинских бойцов

  •  71274 просмотра
Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: обсудили дополнительные системы Patriot и саммит НАТО

Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: обсудили дополнительные системы Patriot и саммит НАТО

  •  38476 просмотра
Захватчики намерены приравнять гражданский оккупационный персонал с ветеранами рф - Центр сопротивления

Захватчики намерены приравнять гражданский оккупационный персонал с ветеранами рф - Центр сопротивления

  •  39429 просмотра
На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

  •  42069 просмотра
Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

  •  46561 просмотра
публикации
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  167364 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  162022 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  185074 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

27 июня 2024, 07:33  •  193851 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  208794 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

  •  51374 просмотра
5 захватывающих фильмов о Диком Западе: что посмотреть в эти выходные

5 захватывающих фильмов о Диком Западе: что посмотреть в эти выходные

28 июня 2024, 17:19  •  54991 просмотра
28 июня: Международный день розового вина, День молочного шоколада

28 июня: Международный день розового вина, День молочного шоколада

28 июня 2024, 03:03  •  99917 просмотра
В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

27 июня 2024, 13:19  •  102954 просмотра
Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

27 июня 2024, 12:26  •  102492 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Украинские военные отбросили оккупантов в Серебрянском лесничестве - DeepState

Украинские военные отбросили оккупантов в Серебрянском лесничестве - DeepState

Киев  •  УНН

29 июня 2024, 22:06  •  3173 просмотра

Read in English

По DeepState, Вооруженные Силы Украины отбросили противника в Серебрянском лесничестве.

На передовой ВСУ отбросили захватчиков в Серебрянском лесничестве. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Силы Обороны отбросили врага в Серебрянском лесничестве

- DeepState.

Напомним

По информации от Генштаба, на Покровском направлении продолжаются активные военные действия. Наибольшая активность противника была зафиксирована в районе Очеретино. Враг пытается прорваться в районы Новоалександровки, Евгеновки, Воздвиженки, Сокола, Новоселовки Первой, Прогресса и Уманского.

Генштаб: на фронте произошло 117 боестолкновений. На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои29 июня 2024, 19:57 • 20248 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
ocheretyneOcheretyne
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
28 июня 2024, 12:29  •  119452 просмотра

Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист

Эксклюзив
Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт
28 июня 2024, 11:35  •  112322 просмотра

Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт

Эксклюзив
Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП
28 июня 2024, 07:30  •  121072 просмотра

Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП

Эксклюзив
Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ
28 июня 2024, 07:00  •  104085 просмотра

Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ

Эксклюзив
Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители
28 июня 2024, 05:43  •  95209 просмотра

Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители

Эксклюзив
Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"
28 июня 2024, 05:01  •  57690 просмотра

Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники
27 июня 2024, 14:52  •  100845 просмотра

Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники

Эксклюзив
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
27 июня 2024, 14:03  •  85502 просмотра

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Эксклюзив
Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин
27 июня 2024, 12:00  •  95678 просмотра

Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин

Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
27 июня 2024, 08:35  •  101549 просмотра

Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

Популярные

Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

  •  46561 просмотра
На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

  •  42069 просмотра
Захватчики намерены приравнять гражданский оккупационный персонал с ветеранами рф - Центр сопротивления

Захватчики намерены приравнять гражданский оккупационный персонал с ветеранами рф - Центр сопротивления

  •  39429 просмотра
Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: обсудили дополнительные системы Patriot и саммит НАТО

Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: обсудили дополнительные системы Patriot и саммит НАТО

  •  38476 просмотра
"российский плен убивает": журналисты показали фото освобожденных украинских бойцов

"российский плен убивает": журналисты показали фото освобожденных украинских бойцов

  •  71274 просмотра

Публикации

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  167364 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  162022 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  185074 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

27 июня 2024, 07:33  •  193851 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  208794 просмотра

Война

Угрозы баллистического оружия были зафиксированы в нескольких регионах Украины

Угрозы баллистического оружия были зафиксированы в нескольких регионах Украины

  •  1598 просмотра
Украинские военные отбросили оккупантов в Серебрянском лесничестве - DeepState

Украинские военные отбросили оккупантов в Серебрянском лесничестве - DeepState

  •  3190 просмотра
Вражеский удар по Вольнянску: 7 человек погибли и 31 человек получили травмы

Вражеский удар по Вольнянску: 7 человек погибли и 31 человек получили травмы

  •  11016 просмотра
Враг обстрелял Сумскую область 14 раз, зафиксировано 94 взрыва

Враг обстрелял Сумскую область 14 раз, зафиксировано 94 взрыва

  •  17248 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы

  •  20846 просмотра

политика

Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

  •  7194 просмотра
Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

  •  46531 просмотра
На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

  •  42047 просмотра
Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии: обсудили подготовку двустороннего соглашения в сфере безопасности

Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии: обсудили подготовку двустороннего соглашения в сфере безопасности

  •  35937 просмотра
Захватчики намерены приравнять гражданский оккупационный персонал с ветеранами рф - Центр сопротивления

Захватчики намерены приравнять гражданский оккупационный персонал с ветеранами рф - Центр сопротивления

  •  39412 просмотра

Война

Угрозы баллистического оружия были зафиксированы в нескольких регионах Украины

Угрозы баллистического оружия были зафиксированы в нескольких регионах Украины

  •  1598 просмотра
Украинские военные отбросили оккупантов в Серебрянском лесничестве - DeepState

Украинские военные отбросили оккупантов в Серебрянском лесничестве - DeepState

  •  3190 просмотра
Вражеский удар по Вольнянску: 7 человек погибли и 31 человек получили травмы

Вражеский удар по Вольнянску: 7 человек погибли и 31 человек получили травмы

  •  11016 просмотра
Враг обстрелял Сумскую область 14 раз, зафиксировано 94 взрыва

Враг обстрелял Сумскую область 14 раз, зафиксировано 94 взрыва

  •  17248 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы

  •  20846 просмотра

политика

Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

  •  7194 просмотра
Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

  •  46531 просмотра
На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

  •  42047 просмотра
Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии: обсудили подготовку двустороннего соглашения в сфере безопасности

Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии: обсудили подготовку двустороннего соглашения в сфере безопасности

  •  35937 просмотра
Захватчики намерены приравнять гражданский оккупационный персонал с ветеранами рф - Центр сопротивления

Захватчики намерены приравнять гражданский оккупационный персонал с ветеранами рф - Центр сопротивления

  •  39412 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  46863 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  93154 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  115490 просмотра

Экономика

Украина увеличила экспорт мороженой говядины

Украина увеличила экспорт мороженой говядины

  •  952 просмотра
В Одесской области работодателям будут предоставлять дополнительную материальную помощь за трудоустроенных переселенцев

В Одесской области работодателям будут предоставлять дополнительную материальную помощь за трудоустроенных переселенцев

  •  6782 просмотра
Завтра свет будут выключать в течение всех суток - "Укрэнерго"

Завтра свет будут выключать в течение всех суток - "Укрэнерго"

  •  21986 просмотра
Налогообложение крипты и других виртуальных активов рассматривают на послевоенный период - Железняк

Налогообложение крипты и других виртуальных активов рассматривают на послевоенный период - Железняк

  •  100139 просмотра
Графики отключений будут действовать все сутки, но Украина до сих пор нуждается в импорте электроэнергии - Минэнерго

Графики отключений будут действовать все сутки, но Украина до сих пор нуждается в импорте электроэнергии - Минэнерго

  •  29618 просмотра

Киев

В Киеве просят установить на станциях метро защитные экраны - петиция

В Киеве просят установить на станциях метро защитные экраны - петиция

  •  26052 просмотра
Взорвал гранату на Троещине и повредил 11 авто: в Киеве задержали нарушителя

Взорвал гранату на Троещине и повредил 11 авто: в Киеве задержали нарушителя

  •  26302 просмотра
В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой

В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой

28 июня 2024, 14:26  •  27814 просмотра
Нанес женщине более 20 ударов ножом: на Киевщине мужчине сообщили о подозрении

Нанес женщине более 20 ударов ножом: на Киевщине мужчине сообщили о подозрении

28 июня 2024, 13:54  •  28075 просмотра
Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро. Движение поездов восстановлено

Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро. Движение поездов восстановлено

28 июня 2024, 08:55  •  36943 просмотра