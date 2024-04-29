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Відхід ЗСУ з деких позицій не сприяє швидким тактичним успіхам росіян – ISW

Відхід ЗСУ з деких позицій не сприяє швидким тактичним успіхам росіян – ISW

Київ • УНН

 • 23380 перегляди

Російські війська не досягли швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового, Бердичів та Семенівки після того, як українські війська відійшли з тактичних позицій у цьому районі.Що свідчить про те, що українські війська зберігають спроможність сповільнити подальше просування росіян.

Російські війська не домоглися відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового, Бердичів і Семенівки після виведення українських сил із тактичних позицій у районі.  Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни, передає УНН

Деталі 

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський у неділю, 28 квітня, повідомив, що ситуація на фронті загострилась. Підрозділи Сил оборони України перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. 

У зведенні ISW йдеться, що  російські війська не досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового,  Бердичів  і Семенівки після відходу українських військ з обмежених тактичних позицій у цьому районі. 

Як вказали аналітики, це свідчить про те, що українські війська утримують позиції і можливості в цьому районі, що наразі уповільнює подальше просування російських військ на захід. 

"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть здобувати тактичні переваги на Авдіївському напрямку протягом наступних тижнів, і українське командування може прийняти рішення про додаткове відведення військ, якщо російські війська загрожуватимуть іншим українським тактичним позиціям у цьому районі", - пише ISW. 

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Як вказали аналітики, наступна лінія населених пунктів знаходиться на деякій відстані від української лінії оборони, яку російські війська атакують з моменту захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року, хоча українські війська можуть використовувати захисні споруди в полях, розташовані на захід від нинішньої лінії зіткнення, щоб уповільнити майбутні російські атаки.

"Повний відхід українських військ на укріплені позиції на захід від Авдіївки, ймовірно, дозволить російським військам здійснити відносно швидке просування через ці поля, хоча це просування, ймовірно, буде швидким лише в тому випадку, якщо українські війська не намагатимуться утримувати позиції в цих полях", - йдеться у зведені. 

Сирський додав, що для стабілізації ситуації на Авдіївському напрямку українські війська перекидають частини бригад, які відпочили і відновилися. Як вказали в ISW, прибуття відновлених українських підкріплень, ймовірно, дозволить українським військам уповільнити тактичні успіхи росіян і, можливо, стабілізувати фронт. 

"Українські війська стикаються з проблемою нестачі ресурсів, і, за повідомленнями, на північний захід від Авдіївки нестача особового складу становить один до трьох осіб, але, тим не менш, вони не дозволили російським військам, чисельністю понад дивізію, досягти тих успіхів, які, в принципі, мали б бути досягнуті російськими військами за такого співвідношення сил і засобів", - йдется у звіті. 

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Прибуття українських підкріплень і додаткової техніки змусить російське командування або визнати, що найближчим часом ширше або глибше проникнення вглиб фронту є малоймовірним, або перекинути додаткові резерви в цей район. Наразі російські війська, як вважають аналітики, мають можливість досягти оперативно важливих успіхів поблизу Часово Яру і готують резерви для підтримки широкомасштабного наступу, який очікується цього літа.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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