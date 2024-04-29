Отход ВСУ с некоторых позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян - ISW

Российские войска не добились относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьево, Бердичев и Семеновки после вывода украинских сил с тактических позиций в районе. Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны, передает УНН.

Детали

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в воскресенье, 28 апреля, сообщил, что ситуация на фронте обострилась. Подразделения Сил обороны Украины переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки.

В сводке ISW говорится, что российские войска не достигли относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьево, Бердичев и Семеновки после ухода украинских войск с ограниченных тактических позиций в этом районе.

Как указали аналитики, это свидетельствует о том, что украинские войска удерживают позиции и возможности в этом районе, что сейчас замедляет дальнейшее продвижение российских войск на запад.

"Российские войска, вероятно, будут продолжать получать тактические преимущества на Авдеевском направлении в течение следующих недель, и украинское командование может принять решение о дополнительном отводе войск, если российские войска будут угрожать другим украинским тактическим позициям в этом районе", - пишет ISW.

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Как указали аналитики, следующая линия населенных пунктов находится на некотором расстоянии от украинской линии обороны, которую российские войска атакуют с момента захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года, хотя украинские войска могут использовать защитные сооружения в полях, расположенные к западу от нынешней линии соприкосновения, чтобы замедлить будущие российские атаки.

"Полный отход украинских войск на укрепленные позиции к западу от Авдеевки, вероятно, позволит российским войскам осуществить относительно быстрое продвижение через эти поля, хотя это продвижение, вероятно, будет быстрым только в том случае, если украинские войска не будут пытаться удерживать позиции в этих полях", - говорится в сводке.

Сырский добавил, что для стабилизации ситуации на Авдеевском направлении украинские войска перебрасывают части бригад, которые отдохнули и восстановились. Как указали в ISW, прибытие восстановленных украинских подкреплений, вероятно, позволит украинским войскам замедлить тактические успехи россиян и, возможно, стабилизировать фронт.

"Украинские войска сталкиваются с проблемой нехватки ресурсов, и, по сообщениям, к северо-западу от Авдеевки нехватка личного состава составляет один к трем человек, но, тем не менее, они не позволили российским войскам, численностью более дивизии, достичь тех успехов, которые, в принципе, должны были бы быть достигнуты российскими войсками при таком соотношении сил и средств", - говорится в отчете.

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Прибытие украинских подкреплений и дополнительной техники заставит российское командование либо признать, что в ближайшее время более широкое или глубокое проникновение вглубь фронта маловероятно, либо перебросить дополнительные резервы в этот район. Сейчас российские войска, как считают аналитики, имеют возможность достичь оперативно важных успехов вблизи Часово Яра и готовят резервы для поддержки широкомасштабного наступления, которое ожидается этим летом.

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