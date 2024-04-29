За неделю ВСУ уничтожили почти 7 тысяч россиян и более 800 единиц российской техники

В течение прошлой недели Силы обороны Украины ликвидировали 6620 уничтоженных оккупантов и 849 единиц вооружения и военной техники рф. Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк, передает УНН.

Детали

За неделю с 21 по 28 апреля 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 6620 человек личного состава противника - резюмировал Павлюк.

По его словам, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. В частности:

50 танков;

95 боевых бронированных машин;



229 артиллерийских систем;



4 РСЗО;



9 установок ППО;



280 единиц автотехники;



45 единиц спецтехники;



Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 9 ракет и 128 БпЛА.

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