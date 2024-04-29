За тиждень ЗСУ знищили майже 7 тисяч росіян та понад 800 одиниць російської техніки
Київ • УНН
За минулий тиждень, з 21 по 28 квітня 2024 року, Збройні Сили України знищили близько 6620 російських військовослужбовців. Окрім того, за тиждень українські військові ліквідували майже тисячу одиниць озброєння та військової техніки рф.
Протягом минулого тижня Сили оборони України ліквідували 6620 знищених окупантів та 849 одиниць озброєння та військової техніки рф. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк, передає УНН.
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За тиждень з 21 по 28 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6620 осіб особового складу противника
За його словами, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Зокрема:
- 50 танків;
- 95 бойових броньованих машин;
- 229 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ;
- 9 установок ППО;
- 280 одиниць автотехніки;
- 45 одиниць спецтехніки;
Окрім цього, нашими захисниками знищено 9 ракет та 128 БпЛА.
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