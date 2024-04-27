Волошин розповів про ситуацію в Очеретиному та Соловйовому на Донеччині
Київ • УНН
Українські війська контролюють дві третини сіл Очеретине та Соловйове в Донецькій області на тлі триваючих запеклих боїв з російськими військами.
Українські військові контролюють дві третини сіл Очеретиного та Соловйового на Донеччині. Тривають важкі бої. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
Волошин нагадав, що дві третини селища Очеретине під нашим контролем. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противник там блокований, вживаються всі заходи задля вибиття ворога звідти.
Тривають важкі бої, але ситуація під контролем ЗСУ.
Також він прокоментував ситуацію в населеному пункті Соловйове.
Ситуація така ж, у цифрах – це приблизно дві третини населеного пункту під контролем ЗСУ. Частина населеного пункту в яку також прорвався противник перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано й вживаються заходи щодо його вибиття. Наразі тривають важкі бої.
Доповнення
Раніше Волошин повідомляв, що рф, аби мати змогу прориву української оборони на напрямку Новобахмутівка-Очеретине ввела додаткові резерви, задіявши 55 окрему мотострілецьку бригаду зс рф.