Волошин рассказал о ситуации в Очеретино и Соловьево в Донецкой области

Украинские военные контролируют две трети сел Очеретино и Соловьево в Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Волошин напомнил, что две трети поселка Очеретино под нашим контролем. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник там блокирован, принимаются все меры для выбивания врага оттуда.

Продолжаются тяжелые бои, но ситуация под контролем ВСУ. - сказал Волошин.

Также он прокомментировал ситуацию в населенном пункте Соловьево.

Ситуация такая же, в цифрах - это примерно две трети населенного пункта под контролем ВСУ. Часть населенного пункта в которую также прорвался противник находится под нашим огневым контролем. Противник блокирован и принимаются меры по его выбиванию. Сейчас продолжаются тяжелые бои. - рассказал Волошин.

Дополнение

Ранее Волошин сообщал, что рф, чтобы иметь возможность прорыва украинской обороны на направлении Новобахмутовка-Очеретино ввела дополнительные резервы, задействовав 55 отдельную мотострелковую бригаду ВС рф.