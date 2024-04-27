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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Волошин рассказал о ситуации в Очеретино и Соловьево в Донецкой области

Волошин рассказал о ситуации в Очеретино и Соловьево в Донецкой области

Киев  •  УНН

27 апреля 2024, 11:22  •  1882 просмотра

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Украинские войска контролируют две трети сел Очеретино и Соловьево в Донецкой области на фоне продолжающихся ожесточенных боев с российскими войсками.

Украинские военные контролируют две трети сел Очеретино и Соловьево в Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Волошин напомнил, что две трети поселка Очеретино под нашим контролем. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник там блокирован, принимаются все меры для выбивания врага оттуда.

Продолжаются тяжелые бои, но ситуация под контролем ВСУ.

 - сказал Волошин.

Также он прокомментировал ситуацию в населенном пункте Соловьево.

Ситуация такая же, в цифрах - это примерно две трети населенного пункта под контролем ВСУ. Часть населенного пункта в которую также прорвался противник находится под нашим огневым контролем.  Противник блокирован и принимаются меры по его выбиванию. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

- рассказал Волошин.

Дополнение

Ранее Волошин сообщал, что рф, чтобы иметь возможность прорыва украинской обороны на направлении Новобахмутовка-Очеретино ввела дополнительные резервы, задействовав 55 отдельную мотострелковую бригаду ВС рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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