На фронті війська рф окупували Котлярівку та наблизилися до декількох населених пунктів - DeepState
Київ • УНН
російські війська окупували Котлярівку, вийшли до адміністративних меж Очеретиного та просунулися в районі Новопокровського, Уманського, Первомайська та Красногорівки.
На сході країни ворожі війська окупували Котлярівку та вийшли на адміністративні межі Очеретиного. Крім того, рф просунулася біля Новопокровського, Уманського, Первомайського та в Красногорівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог окупував Котлярівку, вийшов на адміністративні межі Очеретиного та просунувся біля Новопокровського, Уманського, Первомайського та в Красногорівці
Нагадаємо
Раніше було повідомлено, що росіяни також окупували Архангельське.
Окупаційна армія захопила Архангельське - DeepState04.05.24, 22:31 • 44615 переглядiв