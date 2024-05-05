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На фронті війська рф окупували Котлярівку та наблизилися до декількох населених пунктів - DeepState

На фронті війська рф окупували Котлярівку та наблизилися до декількох населених пунктів - DeepState

Київ • УНН

 • 37697 перегляди

російські війська окупували Котлярівку, вийшли до адміністративних меж Очеретиного та просунулися в районі Новопокровського, Уманського, Первомайська та Красногорівки.

На сході країни ворожі війська окупували Котлярівку та вийшли на адміністративні межі Очеретиного. Крім того, рф просунулася біля Новопокровського, Уманського, Первомайського та в Красногорівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Ворог окупував Котлярівку, вийшов на адміністративні межі Очеретиного та просунувся біля Новопокровського, Уманського, Первомайського та в Красногорівці

- DeepState.

Нагадаємо

Раніше було повідомлено, що росіяни також окупували Архангельське.

Окупаційна армія захопила Архангельське - DeepState04.05.24, 22:31 • 44615 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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