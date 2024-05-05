На фронте войска рф оккупировали Котляровку и приблизились к нескольким населенным пунктам - DeepState

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  165500 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  164776 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  166747 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  146461 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  110841 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127664 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125860 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119615 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115323 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102134 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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В Харькове после удара вражеского беспилотника загорелись три дома после удара

Три частных дома в Основянском районе Харькова загорелись из-за попадания вражеского беспилотника.

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Соглашение о прекращении огня в Газе может занять несколько дней - США и Израиль

Представители США и Израиля на переговорах в Каире заявили, что достижение соглашения о прекращении огня в Газе может занять несколько дней.

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Соглашение о прекращении огня в Газе может занять несколько дней - США и Израиль

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Еще один взрыв произошел в Харькове. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей оставаться в укрытиях.

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В Харькове прогремел взрыв

российские ударные беспилотники действуют в нескольких регионах Украины

Ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) активизировались в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

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российские ударные беспилотники действуют в нескольких регионах Украины

Оккупанты на Сумщине применили дальнобойные системы залпового огня: без пострадавших

рф обстреляла Сумскую область Украины, используя дальнобойные системы залпового огня. Предварительно, люди не пострадали.

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Оккупанты на Сумщине применили дальнобойные системы залпового огня: без пострадавших

Глава МИД Сикорский отказался раскрывать планы Польши по военному вмешательству в поддержку Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский избежал раскрытия планов Польши относительно возможного военного вмешательства в поддержку Украины против РФ.

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Вражеские БпЛА направляются в сторону Днепропетровщины с Херсонщины

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