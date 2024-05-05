На фронте войска рф оккупировали Котляровку и приблизились к нескольким населенным пунктам - DeepState

На востоке страны вражеские войска оккупировали Котляровку и вышли на административные границы Очеретино. Кроме того, рф продвинулась возле Новопокровского, Уманского, Первомайского и в Красногоровке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг оккупировал Котляровку, вышел на административные границы Очеретино и продвинулся возле Новопокровского, Уманского, Первомайского и в Красногоровке - DeepState.

Напомним

Ранее было сообщено, что россияне также оккупировали Архангельское.

Оккупационная армия захватила Архангельское - DeepState