Оккупационная армия захватила Архангельское - DeepState

На передовой армия оккупантов заняла Архангельское. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Враг оккупировал Архангельское, подняв свою тряпку в многоквартирной застройке - DeepState.

Также было проинформировано, что в обед были обнародованы кадры ударов по врагу в посадках к востоку от села.

Оккупанты захватили Бердичи - DeepState