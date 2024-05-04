Оккупационная армия захватила Архангельское - DeepState

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  161273 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  161079 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  163062 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  143880 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  110643 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127562 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125799 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119594 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115316 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102125 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Оккупационная армия захватила Архангельское - DeepState

Армия рф оккупировала село Архангельское на линии фронта, подняв свой флаг на жилом доме, о чем сообщает DeepState.

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Оккупационная армия захватила Архангельское - DeepState

В Сумах прогремел взрыв

В городе Сумы произошел взрыв.

Война •   •  9925 просмотра
В Сумах прогремел взрыв

На Сумщине оккупанты в течение дня совершили 41 обстрел, зафиксировано 214 взрывов

россияне 41 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 214 взрывам из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, РСЗО и беспилотники, во многих населенных пунктах.

Общество •   •  9603 просмотра
На Сумщине оккупанты в течение дня совершили 41 обстрел, зафиксировано 214 взрывов

Выявлены пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине и Донетчине

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали о пусках управляемых авиационных вражеских бомб тактической авиацией на Харьковщине и Донетчине.

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Выявлены пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине и Донетчине

Вражеская армия ударила по Харькову

Оккупанты заатаковали Харьков, о чем сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Вражеская армия ударила по Харькову

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове, Украина, произошел взрыв.

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В Харькове прогремел взрыв

Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Война •   •  18300 просмотра
Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области - Зеленский

Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Военно-воздушные Силы Украины информируют о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.

Война •   •  18007 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Оккупанты сделают принудительным просмотр "инаугурации" путина - Центр сопротивления

российские оккупанты будут заставлять жителей временно оккупированных территорий смотреть церемонию так называемой "инаугурации" Путина 7 мая с помощью экранов, установленных в общественных местах, и обязательного просмотра для студентов, бюджетников и других лиц.

Война •   •  19896 просмотра
Оккупанты сделают принудительным просмотр "инаугурации" путина - Центр сопротивления

В течение суток зафиксировано 74 боевых столкновения: на Авдеевском направлении отражено 18 вражеских атак - Генштаб

За минувшие сутки произошло 74 боевых столкновения, в ходе которых украинские военные отбили 18 вражеских обстрелов на Авдеевском направлении и многочисленные другие атаки на разных направлениях, нанеся противнику потери.

Война •   •  19461 просмотра
В течение суток зафиксировано 74 боевых столкновения: на Авдеевском направлении отражено 18 вражеских атак - Генштаб