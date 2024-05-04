Окупаційна армія захопила Архангельське - DeepState

На передовій армія окупантів зайняла Архангельське. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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Ворог окупував Архангельське, піднявши свою ганчірку у багатоквартирній забудові - DeepState.

Також було поінформовано, що в обід були оприлюднені кадри ударів по ворогу у посадках на схід від села.

Окупанти захопили Бердичі – DeepState