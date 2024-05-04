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Окупаційна армія захопила Архангельське - DeepState

Окупаційна армія захопила Архангельське - DeepState

Київ • УНН

 • 44615 перегляди

Армія рф окупувала село Архангельське на лінії фронту, піднявши свій прапор на житловому будинку, про що повідомляє DeepState.

На передовій армія окупантів зайняла Архангельське. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Ворог окупував Архангельське, піднявши свою ганчірку у багатоквартирній забудові

- DeepState.

Також було поінформовано, що в обід були оприлюднені кадри ударів по ворогу у посадках на схід від села.

Окупанти захопили Бердичі – DeepState28.04.24, 00:55 • 90995 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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