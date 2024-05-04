Окупаційна армія захопила Архангельське - DeepState
Київ • УНН
Армія рф окупувала село Архангельське на лінії фронту, піднявши свій прапор на житловому будинку, про що повідомляє DeepState.
На передовій армія окупантів зайняла Архангельське. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Деталі
Ворог окупував Архангельське, піднявши свою ганчірку у багатоквартирній забудові
Також було поінформовано, що в обід були оприлюднені кадри ударів по ворогу у посадках на схід від села.
Окупанти захопили Бердичі – DeepState28.04.24, 00:55 • 90995 переглядiв