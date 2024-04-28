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Окупанти захопили Бердичі – DeepState

Окупанти захопили Бердичі – DeepState

Київ • УНН

 • 90995 перегляди

Російські війська захопили село Бердичі на південь від Очеретиного, бої в цьому районі тривають, оскільки українські війська ведуть ар'єргардні бої і відступають з північних околиць села.

Росіяни захопили розташоване на південь від Очеретиного село Бердичі, повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Кацапи захопили Бердичі, вивісивши на західних околицях села свою ганчірку. Бої на захід від Бердичів тривають. Сили Оборони ведуть ар'єргардні бої. Утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо, тому відхід з північних околиць села є вимушеною мірою. Але найголовніше — це збереження особового складу

йдеться у повідомленні.
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Херсонський напрям: росіяни прорвали оборону в Кислівці - DeepState26.04.24, 22:57 • 112985 переглядiв

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