Окупанти захопили Бердичі – DeepState
Київ • УНН
Російські війська захопили село Бердичі на південь від Очеретиного, бої в цьому районі тривають, оскільки українські війська ведуть ар'єргардні бої і відступають з північних околиць села.
Росіяни захопили розташоване на південь від Очеретиного село Бердичі, повідомляє DeepState, передає УНН.
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Кацапи захопили Бердичі, вивісивши на західних околицях села свою ганчірку. Бої на захід від Бердичів тривають. Сили Оборони ведуть ар'єргардні бої. Утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо, тому відхід з північних околиць села є вимушеною мірою. Але найголовніше — це збереження особового складу
Херсонський напрям: росіяни прорвали оборону в Кислівці - DeepState26.04.24, 22:57 • 112985 переглядiв