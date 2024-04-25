На передовой армия рф продвинулась в Соловьево и Красногоровку - DeepState

На фронте оккупанты продвинулись в Соловьево и Красногоровку. Однако в дальнейшем продолжаются бои у Очеретино, Первомайского, Часового Яра и Новомихайловки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся в Соловьево и Красногоровку. Продолжаются бои возле Очеретино, Первомайского, Часового Яра и Новомихайловки - DeepState.

Напомним

В Донецкой области в течение суток ВСУ отбили 15 атак в районах Очеретино, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово. Противник ударил авиацией по Калиновому, Волчьему, Александрополе и Архангельскому. Также более 10 населенных пунктов получили артиллерийские и минометные обстрелы, включая Керамик, Архангельское, Соловьево и Уманское в Донецкой области.

На Донетчине российские войска продвинулись в нескольких населенных пунктах - DeepState