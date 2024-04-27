На фронте произошло 94 боевых столкновения - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 94 боевых столкновения, во время которых противник нанес 12 ракетных ударов, 76 авиаударов и 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновения. В общем, враг нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
- На Купянском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Грековка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны и южнее Заречного в Донецкой области.
- На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спирное, Ивановское и Клищеевка Донецкой областей.
- На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 29 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиново.
- На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.
- На Ореховском направлении оккупанты 3 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино на Запорожье.
- На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.
Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб27 апреля 2024, 04:38 • 8960 просмотров
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
На фронте произошло 94 боевых столкновения - Генштаб
Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру: ранен энергетик, есть попадания
Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб
Еврокомиссия предоставляет 68 млн евро помощи Сектору Газы
Стали известны последствия ночной атаки на Харьков
В Херсоне прогремели несколько взрывов
В Харькове россияне ударили по психиатрической больнице
Всемирный день ветеринара, День рождения "памперсов", День азбуки Морзе. Что еще можно отметить 27 апреля
В России сообщили о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ
В Афинах на стройке нашли более 300 бомб времен Второй мировой
Популярные
На Ивано-Франковщине раздаются взрывы
Воздушная тревога по всей Украине: россияне запустили две крылатые ракеты, есть угроза баллистики
В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"
Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ
Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
На фронте произошло 94 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 94 боевых столкновения, во время которых противник нанес 12 ракетных ударов, 76 авиаударов и 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру: ранен энергетик, есть попадания
Российские войска ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины, повредив оборудование и ранив энергетика с сотрясением мозга.
Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 14 авиационных ударов по скоплению личного состава противника, радиолокационной станции, складу боеприпасов, объектам противовоздушной обороны, станции радиоэлектронной борьбы и складу материально-технического обеспечения.
Еврокомиссия предоставляет 68 млн евро помощи Сектору Газы
Европейская Комиссия выделила дополнительные 68 миллионов евро на гуманитарную помощь палестинцам, пострадавшим от войны в Газе, для обеспечения продовольствием, питанием, здравоохранением, водоснабжением, санитарией и предоставлением жилья.
Стали известны последствия ночной атаки на Харьков
Медицинский комплекс в Харькове, в котором находилось более 1 000 человек, едва не попал под российские ракетные удары, в результате чего один человек получил легкое ранение, а также был нанесен ущерб зданиям и инфраструктуре.
В Херсоне прогремели несколько взрывов
В Херсоне произошло несколько взрывов, когда российская армия атаковала с временно оккупированного левого берега, причем под обстрелом оказалась прибрежная зона, по словам мэра, который призвал жителей переехать в более безопасные места.
В Харькове россияне ударили по психиатрической больнице
Россияне атаковали психиатрическую больницу в Харькове, ранив одного пациента и повредив здания, в которых находились 65 человек.
Всемирный день ветеринара, День рождения "памперсов", День азбуки Морзе. Что еще можно отметить 27 апреля
Сегодня, в последнюю субботу апреля, все владельцы домашних животных могут поблагодарить людей, которые поддерживают жизнь и здоровье их любимцев и присоединиться к празднованию Всемирного дня ветеринара/.
В России сообщили о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что более 10 беспилотников попытались ночью осуществить масштабную атаку на объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае России, но атака была отбита вооруженными силами, не вызвав жертв или серьезных разрушений.
В Афинах на стройке нашли более 300 бомб времен Второй мировой
Более 300 бомб времен Второй мировой войны было обнаружено на строительной площадке в Афинах во время работы над проектом городской планировки.