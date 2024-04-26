Оккупанты ударили КАБом по Константиновке, бомба не разорвалась, за сутки в Донецкой области 1800 атак рф: полиция показала фото

В Донецкой области за минувшие сутки российские войска убили 5 мирных жителей и ранили еще 8, обстреляв 9 населенных пунктов артиллерией, ракетами и управляемыми бомбами, сообщили в ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что полиция зафиксировала 1800 вражеских обстрелов. Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Горняк, Константиновка, Красногоровка, поселки Острое, Кураховка, Очеретино, Удачное, села Карловка, Островское. Повреждены 10 гражданских объектов - 8 жилых домов, критическая инфраструктура. В частности:

Удачное россия атаковала ракетой с ОТРК "Искандер-М" - убила трех гражданских лиц. Четверо мирных жителей были ранены. Повреждена контактная сеть.

россия атаковала ракетой с ОТРК "Искандер-М" - убила трех гражданских лиц. Четверо мирных жителей были ранены. Повреждена контактная сеть. В результате артиллерийских обстрелов погиб человек в Очеретино , еще один - в Кураховке . Повреждены частные дома.

, еще один - в . Повреждены частные дома. В Красногоровке травмированы трое жителей, два частных дома подверглись разрушениям.

травмированы трое жителей, два частных дома подверглись разрушениям. Есть раненый в Горняке , повреждены три дома.

, повреждены три дома. Удар управляемой авиабомбой "КАБ-250" оккупанты нанесли по многоквартирному дому в Константиновке. Бомба не разорвалась, она будет обезврежена.

Пятеро погибших и восемь раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины