Пятеро погибших и восемь раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области пятеро местных жителей погибли, еще восемь травмировались. Об этом в пятницу сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 25 апреля россияне убили 5 жителей Донецкой области: 3 в Удачном, 1 в Кураховке и Очеретино. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение

Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1938 погибших и 4840 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

25 апреля "Укрзализныця" стала объектом массовых атак России. В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников.