россияне утром массированно обстреляли Донецкую область: есть погибший и пятеро раненых

По меньшей мере один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате сегодняшних вражеских обстрелов Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Центральная часть области с утра находится под массированными вражескими обстрелами. Достоверно известно об 1 погибшем в Очеретино - написал Филашкин в Telegram.

Также из-за обстрелов рф в Красногоровке четыре человека получили ранения. Все они, по словам Филашкина, доставлены в больницы.

Еще один человек ранен в Горняке Кураховской громады.

Кроме того, враг обстрелял Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской громады - последствия этих обстрелов устанавливается, добавил глава ОВА.

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