В Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на грузовик, есть пострадавший - ОВА

Российские войска атаковали грузовик с беспилотника возле села Осокоровка в Херсонской области, 58-летний мужчина был ранен, а еще двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела в Белозерке, сообщили в четверг в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"В Херсонской области российские войска с беспилотника атаковали автомобиль. На трассе, вблизи села Осокоровка, оккупанты сбросили с дрона взрывной предмет на грузовик. Пострадал 58-летний мужчина. У него - взрывная травма, ранения лица и руки", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отмечается, мужчину доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Кроме того, по данным ОВА, из-за российского обстрела Белозерки ранены еще двое местных жителей. "Сегодня за медицинской помощью в больницу обратились 36-летняя женщина и 30-летний мужчина. Они несколько дней назад попали под удар оккупационных войск. У пострадавших - контузии и взрывные травмы. Их госпитализировали", - сообщили в ОВА.

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