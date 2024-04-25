В Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на грузовик, есть пострадавший - ОВА

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58-летний мужчина был ранен, когда российские войска атаковали грузовик с беспилотником возле села Осокоровка в Херсонской области, а еще двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела в Белозерке.
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Британская разведка считает, что задержание заместителя министра обороны россии тимура тванова по обвинению во взяточничестве свидетельствует о серьезном скандале в российском оборонном ведомстве.
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Парламент не смог принять закон о накопительной пенсионной системе в первом чтении из-за недостаточного количества голосов, а его будущие перспективы неопределенны ввиду необходимости одобрения МВФ и Всемирного банка, а также демографической неопределенности, вызванной войной.
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КНР изображает из себя нейтральную сторону, но при этом поддерживает военные цели рф - посол США в НАТО
Китай делает вид нейтралитета, но поддерживает военные цели россии в Украине, продавая москве технологии беспилотников и пороховые ингредиенты.
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После успешного уничтожения Украиной российского дальнего бомбардировщика Ту-22М3, россия значительно уменьшила свою стратегическую авиационную активность в Черноморском регионе.
Комендантский час на Пасху: начальник КОВА рассказал, отменят ли ограничения
Существует значительная угроза новых российских атак, поэтому все пасхальные богослужения в Киевской области должны быть максимально защищены. Богослужения во время коменданского часа должны транслироваться в онлайн-режиме.