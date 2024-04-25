В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, за сутки 3 человека ранены - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, попав в критическую инфраструктуру и ранив 3 человек, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Кизомыс, Ромашково, Инженерное, Садовое, Берислав, Качкаровку, Ольговку, Осокоровку и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и частный дом.

Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, частные автомобили и газопровод. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

Как уточнили в Херсонской ГВА, за минувшие сутки российские войска дважды обстреляли населенные пункты Херсонской громады. Поражения зафиксированы в Херсоне и Антоновке. В частности, были повреждены 2 частных дома.

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