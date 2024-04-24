На оккупированной Херсонщине россияне расстреляли женщину и пытались сжечь ее дом

На временно оккупированной Херсонщине россияне расстреляли женщину, а после хотели поджечь ее дом. О случае сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает УНН.

По данным следствия, 24 апреля 2024 года в одном из населенных пунктов временно оккупированной Юбилейной общины Херсонского района, российские военные расстреляли 65-летнюю местную жительницу. После чего пытались поджечь ее дом. - рассказали в прокуратуре региона.

Детали

Предварительно известно, что оккупанты пришли во двор женщины и требовали у нее деньги. Однако не получив желаемого, выстрелили в нее несколько раз из автоматического оружия. А после еще и попытались поджечь ее дом.

По данному факту уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В очередной раз представители страны-агрессора пренебрегают положением международного гуманитарного права, которым прямо запрещено совершать убийства и насильственные действия в отношении гражданского населения. - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.