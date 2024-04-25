Генштаб: Силы обороны в четверг отбили 23 атаки россиян на Авдеевском направлении

На украинском фронте состоялось в четверг 93 боевых столкновения. В частности 23 атаки захватчиков украинские защитники отбили только на Авдеевском направлении. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 93 боевых столкновения. В общем, враг нанес 4 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - обобщили в Генштабе ВСУ.

Детали

На Купянском направлении наши воины отбили 9 атак в районах Берестового на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении Силы обороны дали отпор врагу 16 раз. Россияне пытались прорвать оборону у Дружелюбовки Харьковской области, а также Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области, и у Терний и Заречного в Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики также атаковали 16 раз. Враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Нового, Спирного, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 23 атаки. Оккупанты пробовали вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районах Очеретино, Уманского, Невельского, Керамика, Бердичев и Нетайлово.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении россияне при поддержке авиации, 1 раз атаковали позиции наших защитников вблизи Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, и осуществили очередные три безуспешные атаки на позиции наших войск возле Крынков Херсонской области.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по пунктам управления россиян, и 8 - по позициям армейцев рф. Кроме того, наши пилоты уничтожили три ЗРК противника.

А бойцы из подразделения ракетных войск и артиллерии поразили еще одну позицию россиян с личным составом.