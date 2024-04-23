Ситуация в Очеретино сложная: россияне применяют химическое оружие, ВСУ пытаются оттеснить оккупантов

Украинские войска контролируют большую часть поселка Очеретино на Авдеевском направлении - южная часть населенного пункта находится под огневым контролем Сил обороны. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в Telegram-канале ОСУВ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас ситуация в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области сложная.

В стремлении захватить населенный пункт противник применяет против наших подразделений весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе и химические отравляющие вещества, пытается закрепиться в южной части Очеретино - заявил Назар Волошин.

Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что большая часть поселка контролируется Силами обороны, а южная часть населенного пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии.

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Принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации на этом направлении - подытожил военный.

Напомним

Согласно информации портала DeepState оккупационные войска рф продвинулись в Очеретино, что Авдеевском направлении.