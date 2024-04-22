россияне активно штурмуют на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб

62 боевых столкновения состоялось в течение понедельника. Больше всего штурмов наши защитники отбили на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. О текущей ситуации на фронте рассказали в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 62 боевых столкновения. В общем, враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - сообщили в Генштабе ВСУ.

Детали

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 атак в районах Новоегоровки и Серебрянского лесничества на Луганщине, а также возле населенных пунктов Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники выдержали 12 штурмов врага в районах населенных пунктов Золотаревка, Спирное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники дали отпор врагу 10 раз. Россияне при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей у Новобахмутовки, Семеновки, Уманского, Яснобродовки и Нетайлово, что в Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, один раз атаковал позиции наших защитников у Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В понедельник оккупанты 4 раза пытались прорваться в районе Крынки, на Херсонщине. Впрочем, без успеха.

Дополнительно

По данным Генерального штаба ВС Украины авиация Сил обороны нанесла 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Кроме того, бойцы из подразделений ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления оккупантов, 2 системы ПВО и 1 район сосредоточения личного состава противника.