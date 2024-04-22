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россияне активно штурмуют на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб
В понедельник произошло 62 боевых столкновения, большинство обстрелов украинские войска отбили на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, при этом противник нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, а также 100 раз применил реактивные системы залпового огня.
"Молодежь лучше ориентируется в технологиях": Зеленский объяснил снижение призывного возраста в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение призывного возраста для Вооруженных сил является необходимым, поскольку молодежь лучше физически подготовлена и быстрее ориентируется в современных технологиях, используемых на поле боя.
Пакет помощи Украине и российский воздушный террор тысячами ракет: Зеленский поговорил с Байденом
Президент Зеленский обсудил с президентом Байденом воздушный террор россии с использованием ракет и атаку на харьковскую телебашню, пакет помощи США после одобрения Палатой представителей, а также планы по двустороннему соглашению о безопасности и подготовку к Мирному саммиту.
Миллениалы больше всего готовы к четырехдневной рабочей неделе, показал опрос в США
Миллениалы в США в подавляющем большинстве поддерживают четырехдневную рабочую неделю, а 74% хотят сократить рабочий день, как показал недавний опрос, называя улучшение баланса между работой и личной жизнью и производительностью ключевыми преимуществами.
Ядерному оружию "нет места" в ядерной доктрине Ирана, утверждает представитель МИД страны
Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что ядерному оружию нет места в ядерной доктрине Ирана, подтвердив позицию страны, что соответствующая программа служит только мирным целям.
"Замороженного конфликта с Рроссией не бывает" : Зеленский отреагировал на идею Макрона об "олимпийском перемирии"
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что россия не станет придерживаться предложенного Францией режима "прекращения огня" на время летних Олимпийских игр.
Подстрекательство к подкупу судей сумской апелляции: следствие в отношении адвоката завершено
Адвоката задержали с поличным после того, как она подстрекала своего клиента дать взятку в размере 4 000 долларов США судьям Сумского апелляционного суда, чтобы они отменили приговор о 4 годах заключения, но первую часть в размере 2 000 долларов США она планировала оставить себе.
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
В мае аллергия продолжится из-за смеси пыльцы деревьев и луговых трав, что требует мер предосторожности, таких как ношение очков, промывание носа, использование очистителей воздуха, избегание определенных продуктов и соблюдение индивидуальной диеты на основе результатов аллерготестирования.
После полутысячи тестовых сценариев с ЕС, Украина перешла на обновленную ИТ систему, в соответствии с Конвенцией о совместном транзите
Украина вовремя перешла на обновленную ИТ-систему NCTS Фаза 5, выполнив свое обязательство по присоединению к Конвенции о процедуре общего транзита, что является необходимым условием для вступления в Европейский Союз.
Скандал с буллингом в киевской школе, где дети избили 13-летнего парня до разрыва яичек: на ситуацию отреагировал омбудсмен
13-летний ученик, который учится по программе инклюзивного образования в киевской школе №81, был жестоко избит сверстниками, что привело к разрыву яичка, который потребовал хирургического вмешательства, несмотря на неоднократные жалобы его матери к администрации школы на буллинг и отсутствие мер безопасности.