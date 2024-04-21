Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  166285 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  234758 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  149402 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  126213 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  96976 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  101939 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207055 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237001 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233184 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176729 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  401594 просмотра

Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии

российские войска интенсивно обстреливают Часовой Яр, используя ту же тактику воздушных бомбардировок, что и во время наступления на Авдеевку, сбрасывая по 20-30 боеприпасов в день с самолетов с целью захвата города до 9 мая.

Война •   •  10962 просмотра
Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии

В Польше проходит второй тур местных выборов

В воскресенье, 21 апреля, в Польше проходит второй тур местных выборов, во время которого будут избирать глав гмин, бургомистров и мэров в населенных пунктах, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов в первом туре.

Новости Мира •   •  10025 просмотра
В Польше проходит второй тур местных выборов

Прифронтовые регионы, а также приграничье с РФ можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО - Евлаш

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, наиболее уязвимыми к вражеским атакам являются Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская и Днепровская области, которые можно защитить с помощью большего количества систем противовоздушной обороны.

Война •   •  11797 просмотра
Прифронтовые регионы, а также приграничье с РФ можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО - Евлаш

На восточном фронте ситуация полностью контролируемая, врага в Часовом Яру нет - спикер ОСУВ "Хортица"

Ситуация на восточном фронте обостряется, но контролируется силами обороны, врага в Часовом Яру нет, несмотря на давление на бахмутском направлении.

Война •   •  12308 просмотра
На восточном фронте ситуация полностью контролируемая, врага в Часовом Яру нет - спикер ОСУВ "Хортица"

Войска рф сбросили управляемые авиабомбы на Харьковщину: спасатели достали из-под завалов мужчину

российские войска сбросили управляемые бомбы на приграничное село в Харьковской области, в результате чего под завалами оказался 56-летний местный житель, который позже был спасен экстренными службами.

Война •   •  12600 просмотра
Войска рф сбросили управляемые авиабомбы на Харьковщину: спасатели достали из-под завалов мужчину

В Севастополе раздавались взрывы: оккупанты заявили, что отбили "атаку" на корабль

Утром 21 апреля в Севастополе прогремели взрывы, а российские оккупанты заявили, что отбили противокорабельную ракетную атаку на один из своих кораблей.

Война •   •  13449 просмотра
В Севастополе раздавались взрывы: оккупанты заявили, что отбили "атаку" на корабль

На Киевщине уже восстановили полностью и частично почти 17,5 тысячи объектов, разрушенных в результате агрессии РФ - ОВА

В Киевской области полностью или частично восстановлено почти 17,5 тыс. из 29 тыс. объектов, поврежденных российскими обстрелами, в том числе 202 учебных заведения, 115 учреждений здравоохранения и 78 административных зданий.

Общество •   •  16317 просмотра
На Киевщине уже восстановили полностью и частично почти 17,5 тысячи объектов, разрушенных в результате агрессии РФ - ОВА

В Харьков прибыла делегация представителей Дании, Эстонии, Франции, Швеции и высокопоставленных чиновников ООН

Международная делегация послов и представителей ООН посетила Харьков, чтобы увидеть разрушения, вызванные российскими обстрелами, городской голова представил им план восстановления отопительной инфраструктуры города на следующую зиму.

Война •   •  49687 просмотра
В Харьков прибыла делегация представителей Дании, Эстонии, Франции, Швеции и высокопоставленных чиновников ООН

Ежедневно на контрольно-пропускных пунктах задерживают до 10 мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу - Демченко

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины, ежедневно на пунктах пропуска задерживают до 10 мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу по поддельным документам.

Общество •   •  25828 просмотра
Ежедневно на контрольно-пропускных пунктах задерживают до 10 мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу - Демченко

Оккупанты обстреляли Харьков и около 15 населенных пунктов области: есть погибшие и раненые

В результате российских обстрелов в Харьковской области погибли 2 мирных жителей, еще 3 получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура в около 15 населенных пунктах.

Война •   •  26176 просмотра
Оккупанты обстреляли Харьков и около 15 населенных пунктов области: есть погибшие и раненые