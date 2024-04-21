Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии

Оккупанты по Часовому Яру сбрасывают с самолетов по 20-30 боеприпасов в сутки. Обстрелы Часового Яра происходят по той же тактике, которую россияне использовали во время наступления на Авдеевку. Об этом говорится в новом отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании в X, передает УНН.

Детали

Как отмечается в отчете, главнокомандующий Александр Сырский сообщал, что российские войска намерены взять Часов Яр на востоке Украины до 9 мая, когда россия празднует День победы. Сырский отметил, что Часов Яр является предварительным шагом к большему городу Краматорску.

18 апреля 2024 года командующий Украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" констатировал сброс ВВС рф 20-30 боеприпасов в сутки. Вероятно, их выбрасывают российские самолеты Су-25, которые работают вблизи линии соприкосновения, и Су-34, которые действуют на дистанции с использованием планирующих бомб. Это согласованная бомбардировка с воздуха, и это тактика, повторенная с кампании в Авдеевке. Город Часов Яр прочно укреплен и расположен на возвышении. Российские сухопутные силы продвигались в этом районе лишь медленно, - говорится в отчете.

Напомним

российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр Донецкой области до 9 мая. Украинское военное командование приняло меры по существенному усилению на данном направлении бригад ВСУ боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.