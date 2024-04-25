Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
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Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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Снизилась активность стратегической авиации рф: в Воздушных силах рассказали о последствиях ликвидации Ту-22М3
После успешного уничтожения Украиной российского дальнего бомбардировщика Ту-22М3, россия значительно уменьшила свою стратегическую авиационную активность в Черноморском регионе.
Комендантский час на Пасху: начальник КОВА рассказал, отменят ли ограничения
Существует значительная угроза новых российских атак, поэтому все пасхальные богослужения в Киевской области должны быть максимально защищены. Богослужения во время коменданского часа должны транслироваться в онлайн-режиме.
Биткоин и альткоины дешевеют на фоне падения акций технологических компаний и колебаний курса доллара
Цены на биткоин и альткоины резко упали из-за низкого аппетита к риску на фоне падением акций технологических компаний и ожиданий повышения процентных ставок в США.
На фоне санкций россия готовится к стагнации экспорта СПГ на следующие несколько лет - Reuters
Из-за западных санкций россия ожидает стагнации экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на уровне около 38,6 млн тонн ежегодно в течение примерно четырех лет.
Солнечная погода помогает украинской энергосистеме, но дефицит сохраняется - Укрэнерго
Солнечная погода и активные солнечные электростанции помогли увеличить производство электроэнергии в Украине, но энергосистема остается в дефиците из-за российских ракетных атак, что требует экстренной помощи из Европы в течение большей части дня и призывает к экономному потреблению.
В МВФ выразили оптимизм относительно перспектив экономики Украины
Несмотря на войну и задержки с внешним финансированием, Украине удалось сохранить макроэкономическую стабильность, что, по мнению МВФ, является выдающимся достижением.
Ракетная атака рф на Смелу в Черкасской области: спасатели показали последствия
Спасатели ликвидируют последствия вражеского ракетного обстрела города Смела Черкасской области, где повреждены 47 частных домов, выбиты окна в близлежащих многоэтажках, а 6 жителей обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались.
На Киевщине из-за непогоды без света осталось более 2,8 тысячи потребителей - Минэнерго
В Киевской области из-за непогоды обесточены более 2,8 тыс. потребителей, а в Харьковской области - около 205 тыс. абонентов.
Более 65 тысячам украинцев согласовали выплаты по программе "еВідновлення"
Более 86 000 украинцев подали заявки на помощь в рамках программы "еВідновлення", из них более 65 000 получили выплаты на ремонт поврежденного жилья, а 2 402 заявителя уже получили новое жилье вместо разрушенных домов.
Немецкое разведывательное агентство предостерегает промышленный сектор от наивности в отношениях с Китаем
Немецкая разведка предупреждает немецкие компании быть бдительными относительно промышленного шпионажа, кибератак и попыток влияния на политику и бизнес со стороны Китая незаконными методами.