Снизилась активность стратегической авиации рф: в Воздушных силах рассказали о последствиях ликвидации Ту-22М3

После успешной ликвидации бомбардировщика дальней авиации Ту-22М3 Силам обороны Украины, россияне значительно уменьшили активность стратегической авиации. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, после уничтожения российского Ту22М3, в акватории Черного моря уменьшилось количество использования вражеской стратегической авиации.

После "отминусования" Ту-22М3 в акватории Черного моря, когда он заходил на обратный курс, после того, как отстрелялся по Днепру и Кривому Рогу, нам все-таки удалось догнать его одной из ракет. После чего мы видим, несколько уменьшилось вообще количество использования их стратегической авиации по состоянию на сейчас - резюмировал Евлаш.

По его словам, у рф до сих пор есть различные носители ракет, которые можно применить в бою. Однако успешная работа ВСУ по самолетам и радиолокационным станциям оккупантов, заставляет россиян менять свои планы.

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Конечно, у врага еще есть разные носители. И нельзя сказать, что он откажется от продолжения ракетных ударов по нашей инфраструктуре. Однако, им нужно 10 раз переосмыслить свои действия перед тем, как отправлять очередной самолет в акваторию Черного и Азовского морей. Кроме того, была достаточно успешная работа по уничтожению радиолокационных станций, которые наводили удары по нашей стране. Поэтому в последнее время использование авиации с юга Украины несколько уменьшилось - пояснил представитель Воздушных сил ВСУ.

Дополнение

Вместе с тем Евлаш заявил, что вместо авиации россияне начали активно применять разведывательные беспилотники. Он пояснил, что таким образом оккупанты пытаются отследить перемещение Сил обороны, в частности подразделений ПВО.

Поэтому сейчас использование именно авиации с юга страны, оно несколько уменьшилось в последнее время. Зато сейчас мы фиксируем большое количество беспилотников. Это десятки единиц, которые работают в разный период, например сегодня ночью было более 3 десятков таких разведывательных БПЛА, которые пытаются выявлять наши станции ПВО и перемещения войск - заявил Евлаш.

Напомним

В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который в ночь на 19 апреля запускал ракеты по Украине. Вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50.

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