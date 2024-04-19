"Надеюсь, Одессе будет легче", - Буданов об уничтожении российского бомбардировщика Ту22М3

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью BBC раскрыл некоторые детали уничтожения российского дальнего стратегического бомбардировщика Ту22М3. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Могу единственное сказать - самолет был поражен на расстоянии 308 километров, достаточно далеко. Плодотворная и долгая работа дает о себе знать. Это тот же прием и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожали в воздухе самолет А-50 рассказал Кирилл Буданов.

По его словам, на ракетоноситель, который наносил удары по гражданским украинским городам, устроили засаду.

Неделю была, скажем так, сама "засада". Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж сообщил Кирилл Буданов.

Шеф украинской разведки напомнил, что это первое сбитие самолета дальней авиации в российско-украинской войне, отметив однако, что государство-агрессор еще имеет такие бомбардировщики.

После успешной операции ГУР МО Украины во взаимодействии с Воздушными силами Кирилл Буданов выразил надежду, что Одессе, которая понесла значительные разрушения гражданской инфраструктуры именно от выпущенных с Ту22М3 ракет Х-22, сейчас станет немного легче, поскольку террористическая москва будет вынуждена использовать другие способы.

Надеюсь, Одессе сейчас будет немного легче. Х-22, я надеюсь, больше не увидят сказал Кирилл Буданов.

Дополнение

В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который в ночь на 19 апреля запускал ракеты по Украине. Вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что впервые зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с разведкой уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22.

В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3.

Буданов прокомментировал, чем Украина сбивает стратегические самолеты рф