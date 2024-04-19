Буданов прокомментировал, чем Украина сбивает стратегические самолеты рф

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов комментируя, то, чем Украина уничтожает стратегические российские самолеты, отметил, что применяются различные системы. Об этом он рассказал в проекте "Храбрые сердца", передает УНН.

Знаковый день для государства: в результате успешной операции ГУР МО Украины во взаимодействии с Воздушными силами впервые за время полномасштабного вторжения уничтожен дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22, а также сами ракеты. - сообщает ГУР.

Детали

Так, 23 февраля 2024 года - также благодаря совместной миссии ГУР и ВС - был уничтожен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Сегодня в проекте "Храбрые сердца", посвященном обороне украинского неба, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов расскажет о том, чем именно наше государство способно наносить прицельные удары по стратегически важным для российского агрессора военным авиабортам.

Применяются различные системы. В этот раз мы применили то, что мы сделали с нуля из старых составляющих. Кое-что модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте. - сказал Буданов.

Дополнение

В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который сегодня запускал ракеты по Украине. Вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что впервые зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с разведкой уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22.

В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3.