В ГУР показали кадры операции по уничтожению российского Ту-22: "Удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины"

В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который сегодня запускал ракеты по Украине. Вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50. Об этом в пятницу сообщило Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

"Один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля осуществляли ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами", - говорится в сообщении ГУР.

Как отмечается, вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Вследствие поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился, указали в ГУР.

Также отметили, что "это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения россии в Украину".

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