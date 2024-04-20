Первый сбитый Украиной стратегический бомбардировщик: в британской разведке проанализировали ликвидацию Ту-22М3

Украина впервые сбила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, используя старые ракеты советского производства С-200. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовали в Минобороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Аналитики отметили, что о сбитии одного из бомбардировщиков объявила военная разведка Украины, а в сети распространялись сообщения, согласно которым Ту-22М потерял контроль в воздухе и впоследствии упал в поле.

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

Впоследствии в минобороны РФ подтвердили, что бомбардировщик разбился и поисково-спасательная операция продолжается. В то же время сам факт сбития бомбардировщика войсками Украины в москве не признают.

В разведке Британии почти уверены, что сообщения о применении ракеты С-200 являются правдивыми и что это была очередная успешная украинская атака против ВКС РФ.

Это первый случай сбития стратегического бомбардировщика средствами ПВО Украины. Вполне вероятно, что на сегодня Россия потеряла не менее 100 боевых самолетов - заявили в минобороны рф.

Напомним

В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который в ночь на 19 апреля запускал ракеты по Украине. Вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50.

В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3.

"Надеюсь, Одессе будет легче", - Буданов об уничтожении российского бомбардировщика Ту22М3