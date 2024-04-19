Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

Сбитый стратегический бомбардировщик рф сигнализирует о стратегическом поражении россии, ведь таких самолетов она больше не производит, а количество тех, которые могут выполнять боевые задачи, - около 20 штук. Такое мнение высказал военный эксперт Валерий Рябых в комментарии УНН.

Сегодня ВСУ сообщили о сбитии самолета, так называемой "ядерной триады" - Ту-22М3, который выполнял ночной ракетный удар и упал в Ставропольском крае россии.

"ТУ22М3 - самолеты, которые очень долго находятся в эксплуатации рф, а с началом полномасштабной войны их начали использовать все чаще. Если до 24 февраля 2022 года россияне имели около 80 штук таких самолетов, из которых технически-способных для полета было 40, то сейчас их численность уменьшилась вдвое", - говорит военный эксперт Валерий Рябых.

По его словам, россия имеет все меньше возможностей безнаказанно наносить удары по территории Украины и будет вынуждена тщательно продумывать планирование своих террористических атак, ведь Украина способна наносить удары уже на большее расстояние.

"Сбивание самолетов на таком расстоянии, в глубине рф, - сигнал, что в стратегическом плане россия проигрывает, ведь теперь Украина способна сбивать самолеты на такой дальности".

Также он добавил, что россия не может производить такие самолеты, но они их модернизируют на Казанском авиационном производственном объединении, которое недавно было поражено украинскими дронами.

Напомним

Украинские силы противовоздушной обороны впервые сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22 и две крылатые ракеты Х-22, выпущенные из него.