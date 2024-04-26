Британская разведка: продвижение российских войск к западу от Авдеевки ускорилось

Продвижение российских войск к западу от Авдеевки Донецкой области ускорилось в течение последней недели. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сухопутные войска оккупационной армии рф создали узкий проход вглубь украинской территории, чтобы войти в городок Очеретино, расположенный примерно в 15 километрах к северу от Авдеевки.

С тех пор, как в середине февраля 2024 года российские войска взяли под контроль Авдеевку, этот район остается одним из основных направлений российских операций, добавили в разведке.

Несмотря на постоянные высокие потери, существует высокая вероятность того, что вс рф способны непрерывно обстреливать украинские позиции в этом районе и взяли под контроль несколько небольших населенных пунктов, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее сообщала британская разведка, российская армия медленно, но постепенно продвигается вперед в захвате населенных пунктов на Донецком направлении, в частности, захват Новомихайловки занял 73 дня, несмотря на ее ограниченную стратегическую важность.