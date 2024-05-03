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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 134 боевых столкновения - Генштаб

На фронте произошло 134 боевых столкновения - Генштаб

Киев  •  УНН

3 мая 2024, 04:52  •  1790 просмотра

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За минувшие сутки произошло 134 боевых столкновения на различных участках фронта, противник нанес многочисленные ракетные, авиационные и артиллерийские удары по украинским позициям и населенным пунктам.

За прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения. В общем, враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

  • На Купянском направлении нашими воинами отражено 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
  • На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Выемка, Спирное, Новый, Клищеевка и Ивановское Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.
  • На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.
  • На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 8 безуспешных атак на позиции наших войск.

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Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
khersonskaya-oblastХерсонская область
ternyТерны
berestoveБерестово
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