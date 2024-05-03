На фронте произошло 134 боевых столкновения - Генштаб

29 человек погибли во время наводнения в Бразилии

29 человек погибли и 60 до сих пор считаются пропавшими без вести в результате разрушительных наводнений, вызванных штормами в Рио-Гранде-ду-Сул, Бразилия, что заставило более 10 000 человек эвакуироваться и оставило 300 000 без электричества.