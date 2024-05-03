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Еще плюс 1270 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 472 140 человек личного состава и 7354 танков.
Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 12 ударов по российским войскам, нанося удары по местам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетным комплексам.
В течение суток оккупанты 349 раз ударили по Запорожской области
Российские оккупанты совершили 349 обстрелов 8 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерии, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения не зафиксировано.
США и Япония создадут ракету против гиперзвукового оружия
США и Япония совместно разработают новую систему противоракетной обороны стоимостью около 3 миллиардов долларов для перехвата гиперзвукового оружия к 2030 году.
Госдеп США пообещал новые санкции за сотрудничество России и КНДР
США планируют ввести новые санкции против организаций, которые способствуют торговле оружием и нефтью между Россией и Северной Кореей, до конца месяца в координации с такими союзниками, как ЕС, Великобритания, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.
Телескоп "Хаббл" поделился архивным фото с имитацией космического столкновения галактик
Две галактики NGC 3314 на изображении Хаббла кажутся пересекающимися, но на самом деле они разделены десятками миллионов световых лет и движутся в разных направлениях.
3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница
Сегодня, третьего апреля, во многих странах мира представители медиа-сообщества, а также люди, которые хотят получать объективную информацию могут присоединиться к Всемирному дню свободы прессы.
Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР
Россия может готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области Украины в конце мая или в начале июня с привлечением до 70 000 военнослужащих.
29 человек погибли во время наводнения в Бразилии
29 человек погибли и 60 до сих пор считаются пропавшими без вести в результате разрушительных наводнений, вызванных штормами в Рио-Гранде-ду-Сул, Бразилия, что заставило более 10 000 человек эвакуироваться и оставило 300 000 без электричества.
Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби
Украина укрепила свои оборонительные позиции на поле боя благодаря военной помощи США.