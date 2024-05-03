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Ще плюс 1270 окупантів і 22 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

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З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 472 140 осіб особового складу і 7354 танків.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 472 140 осіб, 7354 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 472 140 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 7354 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14129 (+33) од,
  • артилерійських систем –  12102 (+58) од,
  • РСЗВ – 1053 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 786 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9580 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16266 (+42) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1993 (+5).
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Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по ворогу – Генштаб03.05.24, 07:27 • 65326 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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