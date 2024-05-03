Ще плюс 1270 окупантів і 22 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 472 140 осіб особового складу і 7354 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 472 140 осіб, 7354 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 472 140 (+1270) осіб,
- танків ‒ 7354 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14129 (+33) од,
- артилерійських систем – 12102 (+58) од,
- РСЗВ – 1053 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 786 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9580 (+19),
- крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16266 (+42) од,
- спеціальна техніка ‒ 1993 (+5).
Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по ворогу – Генштаб03.05.24, 07:27 • 65326 переглядiв