Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу авіація Збройних Сил України завдала 12 ударів по російським військам, наносячи удари по місцях зосередження особового складу та зенітно-ракетних комплексах.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу росіян та та один удар — по зенітно-ракетному комплексу противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:
- 2 складах боєприпасів,
- 1 засобу ППО,
- 2 артилерійських системах,
- 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Українські воїни витримали та відбили 100 штурмів росіян, найбільше на Авдіївському напрямку - Генштаб01.05.24, 22:01 • 38479 переглядiв