У Росії оголосили у розшук ексдепутата Верховної ради Ігоря Мірошниченка
Київ • УНН
Росія оголосила в розшук колишнього народного депутата України і журналіста Ігоря Мірошниченка з невстановлених причин за статтею Кримінального кодексу РФ.
МВС Росії оголосило у розшук колишнього депутата Верховної ради України та журналіста Ігоря Мірошниченка. Інформація про це з'явилась у розшуковій базі російського відомства, передає УНН.
Деталі
Підставою для розшуку Мірошниченка є стаття Кримінального кодексу Росії. Що стало приводом для порушення кримінальної справи щодо українського політика, пресслужба МВС не повідомляла.
Доповнення
2000-х Ігор Мірошниченко керував спортивною редакцією телеканалу ICTV. У 2012-2014 рр. він був депутатом Верховної ради сьомого скликання. 2015 року Мірошниченка обрали депутатом Київської міської та Сумської обласної ради від партії "Свобода".
Контекст
З початку травня МВС Росії оголосило у розшук уже кілька українських політиків та чиновників. Серед них — Володимир Зеленський і Петро Порошенко, командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Павлюк, колишній головком ЗСУ Руслан Хомчак, ексглава МВС України Арсен Аваков. Усі вони розшукуються за статтею Кримінального кодексу Росії. За якою саме, невідомо.
У росії оголосили в розшук ексголовнокомандувача ЗСУ Хомчака06.05.24, 13:18 • 24951 перегляд