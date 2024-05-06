У росії оголосили в розшук ексголовнокомандувача ЗСУ Хомчака
Київ • УНН
росія оголосила в розшук колишнього головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака. Раніше пропагандисти оголосили в розшук низку колишніх міністрів, п'ятого президента України та чинного главу держави Володимира Зеленскього.
У росії оголосили в розшук колишнього Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на базу даних мвс рф, передає УНН.
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Зазначається, що Хомчака розшукують за кримінальною статтею. Більш конкретних даних у рф не оприлюднювали.
Проте відомо, що у червні 2023 року ск росії заочно висунув йому звинувачення через злочинні дії, внаслідок яких загинули та постраждали десятки мирних жителів, включаючи дітей.
Довідково
Генерал-полковник Руслан Хомчак обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ — начальника Генштабу ЗСУ з травня 2019 року. У березні 2020 року у зв’язку з поділом посад його призначили головнокомандувачем ЗСУ.
27 липня 2021 року президент Володимир Зеленський звільнив генерал-полковника Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив на неї Валерія Залужного. Того ж дня Зеленський призначив Хомчака першим заступником секретаря РНБО.
Нагадаємо
мвс росії також оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, ексглаву МЗС України Павла Клімкіна та експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
У росії оголосили у розшук президента Зеленського04.05.24, 16:02 • 102329 переглядiв