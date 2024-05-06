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У росії оголосили в розшук ексголовнокомандувача ЗСУ Хомчака

У росії оголосили в розшук ексголовнокомандувача ЗСУ Хомчака

Київ • УНН

 • 24951 перегляди

росія оголосила в розшук колишнього головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака. Раніше пропагандисти оголосили в розшук низку колишніх міністрів, п'ятого президента України та чинного главу держави Володимира Зеленскього.

У росії оголосили в розшук  колишнього Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на базу даних мвс рф, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Хомчака розшукують за кримінальною статтею. Більш конкретних даних у рф не оприлюднювали. 

Проте відомо, що у червні 2023 року ск росії  заочно висунув йому звинувачення через злочинні дії, внаслідок яких загинули та постраждали десятки мирних жителів, включаючи дітей.

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Довідково

Генерал-полковник Руслан Хомчак обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ — начальника Генштабу ЗСУ з травня 2019 року. У березні 2020 року у зв’язку з поділом посад його призначили головнокомандувачем ЗСУ.

27 липня 2021 року президент Володимир Зеленський звільнив генерал-полковника Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив на неї Валерія Залужного. Того ж дня Зеленський призначив Хомчака першим заступником секретаря РНБО.

Нагадаємо

мвс росії також оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, ексглаву МЗС України Павла Клімкіна та експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

У росії оголосили у розшук президента Зеленського04.05.24, 16:02 • 102329 переглядiв

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